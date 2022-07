A Casoria i carabinieri hanno arrestato per furto in abitazione un 46enne del rione Traiano. L’uomo si era introdotto all’interno di una casa (vuota) in via Francesco Petrarca: i vicini hanno chiamato il 112. Il 46enne ha agguantato 470 euro e inutilmente tentato la fuga: dopo un inseguimento a piedi e una colluttazione è stato arrestato.