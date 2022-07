Trevi, drammatico incidente: muore a 18 anni

TREVI - Un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita intorno alle 5 di domenica mattina, vittima di un drammatico incidente mentre si trovava a bordo di un'auto insieme ad altri due giovani.

L' incidente è avvenuto lungo la vecchia Flaminia, in via Virgilio: per cause ancora in corso di aggiornamento da parte dei carabinieri, l'auto su cui viaggiavano è improvvisamente finita contro il guardrail e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto immediato l'intervento di vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri ma ogni tentativo di rianimarlo si è dimostrato inutile. Ferite le altre due persone in auto.