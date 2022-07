Movida a Napoli, controlli nei locali sequestrato un coltello in centro

Controlli nelle strade della movida ai Decumani e a Montecalvario. In particolare in piazza San Domenico Maggiore e in piazza Bellini, in piazzetta Nilo, in via Mezzocannone, in via Costantinopoli, in via San Sebastiano, in via De Marinis, in via Candelora, in via Santa Chiara e al borgo Orefici. Identificate 32 persone dai poliziotti, di cui una denunciata perché trovata in possesso di un coltellino. Controllati gli esercizi commerciali. Nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo e in largo Baracche identificate alre 33 persone, controllati 2 locali commerciali e rimossi 7 veicoli in divieto di sosta.

APPROFONDIMENTI STORIE DAL MONDO Ragazza derisa: «Sei goffa, cadi sempre». Ma scopre di... TREVI Trevi, drammatico incidente: muore a 18 anni NETTUNO Nettuno, tuffo dopo l'aperitivo: muore annegato a 45 anni. E gli...