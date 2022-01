Qualiano, 14enne sorpreso con una pistola: «Mi serve per autodifesa»

14 anni e una pistola nei pantaloni: «mi serve per autodifesa», giovanissimo denunciato dai carabinieri. Si tratta di una 92 calibro 8 e 22 munizioni nel serbatoio. A salve ma comunque una pistola, senza tappo rosso. La portava a Qualiano un ragazzino appena 14enne, nei pantaloni, dietro la schiena.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania lo hanno individuato in Via Di Vittorio, dove alcuni residenti preoccupati avevano segnalato un gruppo di giovani con atteggiamento sospetto. «Mi serve per autodifesa!», si è giustificato con i militari. La scusa non è bastata ai carabinieri, il giovanissimo è stato denunciato per porto di armi e poi riaffidato ai genitori.