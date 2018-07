Lunedì 16 Luglio 2018, 23:04

Droga nascosta in una edicola votiva nei quartieri Spagnoli a Napoli. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della locale stazione in via San Sepolcro. I 27 panetti di hashish, di peso complessivo pari a quasi 3 chilogrammi, sono stati sequestrati dai militari.