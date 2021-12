Quarto, ruspe in azione: giù l'ex cinema Santa Maria pericolante

Ruspe in azione a Quarto, al corso Italia, dove da stamani sono in corso le operazioni per la demolizione dell'ex cinema Santa Maria, storica struttura chiusa dagli anni Ottanta e diventata nel frattempo pericolante.

Il Comune di Quarto, ottenuto il via libera dalla Procura di Napoli, sta agendo in danno ai proprietari. Meno di un mese e mezzo fa un pezzo dell'edificio venne giù e l'ente cittadino fu costretto a chiudere l'arteria e a decretare la chiusura per un giorno di un vicino istituto scolastico. Sul posto gli agenti della municipale e i carabinieri della locale tenenza.