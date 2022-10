Raffica di controlli nel Napoletano: droga e violazioni stradali nel mirino

Alto impatto nel Napoletano: identificate 78 persone, ispezionati 31 veicoli. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne di Cercola. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 8 dosi di cocaina, 4 di marijuana e 105 euro, somma ritenuta provento illecito. Denunciato per porto d’armi invece un 15enne di Massa di Somma, trovato in strada con un coltello di circa 18 centimetri e una dose di marijuana nelle tasche. E segnalati nove giovani alla Prefettura per uso personale di droghe. Controlli estesi anche alla circolazione stradale: durante il servizio sono state notificate 12 sanzioni, gran delle quali per guida senza assicurazione.