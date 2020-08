Napoli: due ragazze investite da una Smart in piazza Carlo III. Muore una 15enne, ferita l'amica di 14 anni

Tragico incidente questa notte in piazza Carlo III a Napoli. Una ragazzina di 15 anni è morta mentre attraversava la strada con un'amica di 14 anni: sono state investite da un 21enne alla guida di una Smart Forfour.

La 14enne, ricoverata al Caradrelli, ha una prognosi di 30 giorni per fratture varie. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso e ha chiamato il 118: è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale consumo di alcol e droga. Le indagin sull'incidente sono affidate alla polizia municipale, sezione Infortunistica stradale comandata da Antonio Muriano.



