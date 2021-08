Ragazzino di 14 anni scompare a bordo di un'auto nel Napoletano: l'ipotesi di una contesa tra genitori adottivi e biologici

Afragola, in corso le ricerche di un 14enne scomparso: il ragazzino si sarebbe allontanato a bordo di un'auto nei pressi di una gelateria in piazza Amendola, intorno alle 19. A presentare la denuncia ai carabinieri è stato il padre adottivo: il conducente della vettura sarebbe il padre biologico del minorenne, di origini serbe, che avrebbe dunque voluto riprendersi il figlio, accolto da una famiglia italiana. I militari sono al lavoro per ricostruire nei dettagli la vicenda.