Bambino di 11 anni scappa da casa dopo aver rubato dei soldi e li spende tutti per i videogiochi online

Martedì 4 Giugno 2019, 15:29

Nella città di Santa Cruz, in Bolivia, un bambino di 11 anni ha rubato la somma di 10.000 boliviano, circa 1.300 euro, alla sorella ed è scappato, facendo perdere le sue tracce per più di una settimana.Sono state le Forze Speciali Anti-Crimine che lo hanno ritrovato, dopo aver ricevuto una chiamata dal proprietario di un Internet point insospettito dalle ingenti somme di denaro che il bambino spendeva per giocare ai videogiochi, secondo quanto riportato dai media locali.Il ritrovamento del minorenne è avvenuto quando il piccolo aveva già speso quasi tutti i soldi che aveva sottratto in famiglia.Secondo quanto è emerso dalle indagini, inoltre, nella settimana in cui il bambino è stato fuori casa, è stato ospite a casa di amici, ignari di tutto.Secondo la testimonianza della madre, Flora Guzmán, questa non è la prima volta che il minore ruba dei soldi alla famiglia. In una precedente occasione ha rubato 1.500 boliviani, quasi 200 euro.Questa volta però la donna ha chiesto aiuto alle autorità competenti per correggere il comportamento del figlio ormai dipendente dal gioco online.