Ragazzo con martello e coltello fermato alla rotonda Diaz

Via Armando Diaz, Napoli. I poliziotti hanno notato un centauro che andava contromano e, alla loro vista, ha abbandonato il motoveicolo per unirsi a un gruppetto di ragazzi.l Gli agenti lo hanno raggiunto e, con non poca difficoltà e con il sostegno dei colleghi, lo hanno bloccato insieme con un altro ragazzo che era intervenuto in sua "difesa".

Il giovane sorpreso alla guida dello scooter, un 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un martello frangivetro ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e ricettazione, poiché il mezzo è risultato rubato lo scorso 10 aprile al Vomero. Inoltre, gli è stata altresì contestata una violazione del codice della strada per guida senza patente, mai conseguita. L’altro ragazzo, un 21enne napoletano, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre lo scooter è stato riconsegnato al legittimo proprietario.