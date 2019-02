Nubi sul centro di produzione Rai di Napoli, Lonardo: «Si chiarisca il suo futuro»

La senatrice Sandra Lonardo (Fi) chiede ai vertici Rai di chiarire se il centro di produzione di Napoli sia a rischio chiusura, «come da più parti si apprende». «Le strutture territoriali della Rai rappresentano da sempre un punto di forza indiscutibile del servizio pubblico, in particolare il Centro di produzione di Napoli è, insieme a quelli di Roma, Milano e Torino, uno dei quattro centri televisivi e radiofonici della Rai e rappresenta uno dei primi e più qualificati centri dal punto di vista professionale. Dal 2003 il Centro Rai di Napoli ospita, inoltre, anche l'Archivio storico della canzone napoletana ed avallare tale chiusura avrebbe un impatto anche sui livelli occupazionali, sia per i collaboratori dell'azienda, che per l'indotto che ruota intorno a questo grande polo. Per questi motivi, ho presentato una interrogazione parlamentare al Presidente Rai ed all'Amministratore Delegato Rai, insieme alla Senatrice Alessandra Gallone, membro della Commissione vigilanza Rai, per sapere se la notizia corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative si intendano assumere per tutelare la continuità del Centro di produzione Rai di Napoli», conclude Lonardo.

Venerdì 15 Febbraio 2019, 16:07

