Raid di pneumatici, tre episodi nel cuore del Vomero

Sabato 21 Aprile 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 16:17

Tre raid nello stesso quartiere, quello che comprende Vomero e Arenella, le aree urbane più bersagliate in città dai furti di pneumatici. Negli ultimi mesi, stanno aumentando notevolmente questo genere di episodi criminali che statisticamente, si stanno concentrando nel quartiere collinare con la media di due episodi a settimana, messi a segno soprattutto nel week end.Durante la notte, le vetture che sono state depredate dei 4 pneumatici, al posto dei quali i malviventi hanno sistemato dei mattoni, si trovavano in sosta su via Domenico Fontana, nella zona collinare e, altre due invece su via San Domenico, la traversa che affaccia su via Cilea, nel cuore del salotto buono vomerese.Come da copione, anche questa volta, i residenti non hanno sentito particolari rumori o fracasso e, come suggerito anche dalle forze dell'ordine ai malcapitati che hanno sporto denuncia contro ignoti, si tratta di veri e propri professionisti che operano velocemente e con una manualità allenata per questa tipologia di furti. Per il momento, nonostante si siano registrati episodi in molte aree cittadine, i territori che fanno più gola ai ladri di pneumatici sono il Vomero- Arenella e la zona di Posillipo.