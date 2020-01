Napoli: rapina un ambulante a Santa Lucia, bloccato dai vigili. È minorenne

In via Santa Lucia i vigili urbani dell’Unità Operativa Chiaia,durante il servizio di controllo per il rispetto delle norme al Codice della Strada, venivano allertati dalle grida di un venditore ambulante che era stato bloccato e rapinato da un minorenne che, alla vista dei militari si dava alla fuga. Dopo un inseguimento, durato qualche minuto, i poliziotti municipali riuscivano a bloccare il ladro che veniva accompagnato presso gli uffici della Unità Operativa per l'identificazione. Contattato il pm di turno della Procura dei Minori ne stabiliva la denuncia a piede libero. Il minorenne è stato affidato alla zia; refurtiva recuperata e restituita all'ambulante. © RIPRODUZIONE RISERVATA