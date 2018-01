Quartieri Spagnoli, colpo al ristorante: locale saccheggiato e clienti rapinati

Venerdì 12 Gennaio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 23:11

Paura in un ristorante nei Quartieri Spagnoli, saccheggiato da rapinatori armati. Erano due, gli uomini vestiti di scuro che impugnando pistole, hanno fatto irruzione in un locale su vico Sergente Maggiore I rapinatori hanno minacciato il personale e tutti gli avventori, derubando l'incasso della serata ed i portafogli dei clienti.Nessuno è stato ferito. Il raid si è consumato in una manciata di secondi ed ha seminato il terrore tra i presenti che affollavano il ristorante con tutti i tavoli occupati. Dopo aver racimolato il bottino, i malviventi sono fuggiti a bordo di uno scooter.La polizia ha subito avviato le ricerche per stanare i rapinatori, cominciando col setacciare i quartieri a ridosso dinvia Toledo.