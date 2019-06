Rapinavano prostitute nel Napoletano, in arresto due pregiudicati

Martedì 25 Giugno 2019, 19:25

Gli agenti del commissariato di Acerra - Sezione Investigativa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura nei confronti di due pregiudicati di Acerra, rispettivamente di 45 e 52 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata.I due uomini sono stati individuati quali presunti autori di una serie di rapine perpetrate in zona Calabricito di Acerra, un’area industriale e piuttosto isolata ai confini con il Comune di Maddaloni, dove sono solite sostare alcune prostitute.In particolare gli agenti, sotto il costante coordinamento della Procura, hanno posto in essere attività investigative che hanno permesso di individuare alcuni veicoli sospetti e di risalire ai presunti autori delle rapine e di altri episodi analoghi occorsi nei mesi precedenti e durante le festività natalizie.Il provvedimento restrittivo è stato eseguito in carcere.