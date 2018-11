«Tu non sei razzista, sei str***o», ecco la donna che ha difeso l'immigrato in Circumvesuviana

Sabato 3 Novembre 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 18:27

La signora Maria Rosaria è la nuova star del web. Il video che la ritrae mentre difende un migrante è in breve diventato virale sui social network. La donna si trovava a bordo del treno della Circumvesuviana ieri sera quando ha assistito all’aggressione verbale nei confronti di uno straniero. A insultare il migrante con epiteti volgari un giovane napoletano. A quel punto la donna, animata dal volto contrito e impotente del migrante, ha deciso di intervenire e ha difeso a spada tratta il giovane, non sapendo di essere ripresa con un cellulare. Il video è stato pubblicato su Facebook e ha fatto in poche ore il giro del web.