Reddito di cittadinanza: 229mila beneficiari in Campania, molti di meno al Nord

A maggio hanno percepito il Reddito o la Pensione di cittadinanza oltre 229mila famiglie in Campania, un numero superiore a quelle con il sussidio nell'intero Nord del paese (224.134). È quanto emerge dall'osservatorio sul reddito di cittadinanza secondo il quale nella sola provincia di Napoli sono oltre 147mila le famiglie con il beneficio, più della Lombardia e del Piemonte nel complesso (133.570).

In Campania sono coinvolte dal sussidio 562.754 persone a fronte delle 426.634 dell'intero Nord. Al Nord l'assegno medio a famiglia assistita è di 477 euro, circa 100 euro in meno di quello medio del Sud (572 euro) mentre quello medio in Italia sfiora i 542 euro.