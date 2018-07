Lunedì 9 Luglio 2018, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 16:37

È stato confermato il provvedimento della sospensione per Francesco Pignatelli, primario del reparto di Chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare, nell'occhio del ciclone per aver chiuso il reparto per consentire a tutti di partecipare alla sua festa. A confermare all'Ansa il provvedimento è Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1 centro. «Una sospensione sine die - dice - dovranno essere prima portati a termine tutti gli accertamenti del caso». E sarà avviato anche un procedimento disciplinare, in merito a eventuali ipotesi di contestazioni sulla base del contratto. Forlenza ha avuto un lungo incontro con Pignatelli. «Mi ha confermato di aver trasferito, la sera del 6 luglio, 4 pazienti dal suo reparto a quello di Chirurgia - racconta - e di averlo fatto senza chiedere l'autorizzazione alla Direzione sanitaria. Lui stesso ha riconosciuto che l'errore è stato non chiedere».Al posto di Pignatelli, Forlenza ha affidato l'incarico a Massimo Tatafiore, che si occuperà di dirigere l'unità operativa. «Pignatelli ha riferito che nessuno ha subìto danni - sottolinea - ma ci sono quelli di immagine che abbiamo subito a fronte di un lavoro faticoso e durissimo che stiamo facendo per far funzionare al meglio l'Ospedale del Mare». I Nas che stamattina si sono recati nell'Ospedale del Mare «hanno chiesto di poter aver anche tutto il materiale che sarà raccolto dal servizio ispettivo per l'indagine interna che è stata già avviata». Nessun provvedimento, al momento, per il resto dell'equipe del reparto. «Qualora saranno accertate anche le loro responsabilità - assicura Forlenza - saranno presi provvedimenti anche per loro».