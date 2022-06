«Ricevimento nuziale vietato nelle chiese di Napoli»

La Curia arcivescovile di Napoli ricorda a parroci e fedeli, che nelle chiese, come anche nei locali attigui, non è consentito effettuare il ricevimento nuziale. «Pervengono, presso la Curia Arcivescovile, e anche agli stessi parroci, - scrive la Curia in una nota dell'ufficio stampa - richieste per effettuare il ricevimento nuziale in locali attigui alla Chiesa deputata al rito sacramentale».

«Nel disapprovare casi già verificatisi, - continua il comunicato - la Curia arcivescovile, ad evitare confusione e disorientamento nei fedeli, ribadisce quanto prescrive il Direttorio diocesano, al quale sono tenuti ad attenersi parroci, rettori e presbiteri».