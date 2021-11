Rifiuti, da Roma vanno a Mantova: ipotesi smaltimento anche a Napoli

Assicurare tutti gli sbocchi necessari per i rifiuti di Roma. È questo l'obiettivo del Campidoglio al lavoro «senza sosta» con la municipalizzata dei rifiuti Ama e in coordinamento con la Regione Lazio. L'Ama, come annuncia il Comune, ha raggiunto un'intesa con una società di Mantova (la Mantova Ambiente) per poter utilizzare la loro discarica fino al 31 dicembre 2022 e ha chiesto la disponibilità a impianti di incenerimento e smaltimento in Toscana. Sullo sfondo resta l'ipotesi di Napoli, soluzione già circolata ma non concretizzatasi; mentre è in corso il piano di pulizia straordinaria della città voluto dal sindaco Roberto Gualtieri.

L'azienda Ama sta proseguendo nella ricerca di ulteriori sbocchi e contemporaneamente accelerando la sottoscrizione dei contratti con gli operatori aggiudicatari dei lotti della gara Invitalia.