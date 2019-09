CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 27 Settembre 2019, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Asìa commissariata e sostanzialmente tagliati - anche se per ora restano al loro posto - il direttore generale e l'amministratore unico, rispettivamente Francesco Mascolo e Francesco Iacotucci. La Napoli svilita raccontata su queste pagine, ma soprattutto sciupata e sporca nella quale sono costretti a vivere i napoletani, scuote il sindaco Luigi de Magistris che, attraverso un comunicato molto tranchant, si inventa una cabina di regia per Asìa. Insomma, sdogana quello che è sotto gli occhi di tutti, il fallimento del management e in particolare di Mascolo, l'operativo della situazione. Non trascurabile il peso che stanno avendo in questa vicenda le pressioni degli operai e dei sindacati che sono a un passo dal proclamare lo sciopero. Operai che hanno parlato con il sindaco delle loro difficoltà una settimana fa, quando de Magistris ha vissuto con loro una intera notte in strada.