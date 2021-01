Gli Agenti della Polizia Municipale, appartenenti all’Unità Operativa Tutela Ambientale, notavano due soggetti che, nella centralissima via Duomo, depositavano sulla pubblica via materiale ingombrante (divano, mobile, televisioni sanitari).

Non riuscendo dalla visione dei filmati delle telecamere ad identificare i trasgressori gli agenti raggiungevano il luogo dello sversamento al fine di rinvenire tra i rifiuti elementi idonei a individuare i responsabili. L’indirizzo riportato su alcuni scatoli da imballaggio portava gli Agenti a recarsi presso un’abitazione distante alcune centinaia di metri da loro e qui sorprendevano i soggetti ad impacchettare ulteriori rifiuti per il successivo abbandono. Insieme a due operai sul luogo era presente anche la persona che aveva commissionato la pulizia e lo sgombero dell’immobile, ossia il nuovo affittuario dell’appartamento di cui si stava provvedendo a scaricare il vecchio mobilio in strada.

Oltre a sanzionare tutti i soggetti interessati, gli Agenti provvedevano a far loro rimuovere quanto depositato in strada. Analogo intervento è stato effettuato in Salita Pontecorvo dove una coppia, poi identificata e sanzionata, veniva ripresa mentre abbandonava al suolo un’intera camera da letto. Come da prassi i dati dei trasgressori saranno trasmessi all’Asia per le eventuali richieste di rimborso concernente le spese aggiuntive.

