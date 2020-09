Sversamento illecito dei rifiuti a Napoli, sanzionata una rivendita di pneumatici

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato Poggioreale e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato diversi servizi di controllo del territorio tesi al contrasto del fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti e alla verifica dei registri di smaltimento dei rifiuti speciali nell’area a ridosso di via De Roberto., sono stati controllati 35 autoveicoli e tre esercizi commerciali tra i quali una rivendita di pneumatici il cui titolare è stato sanzionato per 2080 euro poiché deteneva in maniera incompleta il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali non pericolosi.