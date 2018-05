Caso rifiuti, l'accusa di Bonavitacola: «Nessuno vuole i fanghi da smaltire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Maggio 2018, 09:04

«Sui fanghi da depurazione abbiamo un problema: nessuno li vuole». Non è una resa quella del vicegovernatore Fulvio Bonavitacola ma è la prima volta che, in maniera netta, viene chiarito come ci sia un’emergenza sul ciclo dei rifiuti campano. Il vice Di de Luca interviene in un’assise regionale monotematica sui rifiuti chiesta dai grillini. In aula volevano, pretendevano, Vincenzo De Luca e tutti i tentativi per rinviare o posticipare la discussione sono vani. Il Movimento 5 Stelle chiede una sospensione per convocare la conferenza dei capigruppo ma messa ai voti, la proposta viene respinta.«Sono trascorsi 3 mesi, dall’esplosione di uno scandalo che coinvolge direttamente la più importante società regionale in tema di smaltimento dei rifiuti tossici, interamente partecipata e dunque controllata dalla Regione. È un insabbiamento», tuona la consigliera m5S Valeria Ciarambino ricordando i giorni caldi dell’inchiesta di Fanpage alla vigilia del voto del 4 marzo che portarono al cambiamento dei vertici di Sma Campania e, soprattutto, dalle dimissioni di Roberto, secondogenito del governatore, dalla carica di assessore al Bilancio a Salerno.«Riguardo i fanghi da depurazione abbiamo un problema grave: non ci sono impianti che vogliono riceverli, e questo da prima di tanti fatti, comprese pseudo inchieste che inchieste non sono. In Campania - spiega Fulvio Bonavitacola - abbiamo una singolarità: a seguito di un’indagine della magistratura di 10 anni fa su impianti che determinarono gravi problemi ambientali, l’autorità giudiziaria limitò la destinazione di fanghi provenienti dai depuratori soltanto alle discariche, senza consentire altro utilizzo. Siamo l’unica regione che per questi impianti ha un’unica condizione di smaltimento, e gli impianti di smaltimento disposti a ricevere questo tipo di rifiuti sono quasi zero. I fanghi sono depositati presso gli impianti perché non c’è chi se li piglia», è costretto ad ammettere il vice di De Luca con sincera onestà.