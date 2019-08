Rifiuti, operazione Reset e guerra ai «furbetti» ad Ercolano

Venerdì 23 Agosto 2019, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCOLANO - Operazione Reset per pulire le strade. Ercolano è stata interessata nelle scorse ore da un piano straordinario di raccolta dei rifiuti abbandonati da cittadini irrispettosi delle ordinanze vigenti in città.La Buttol, di concerto con l’amministrazione comunale, ha promosso l’opera di azzeramento su tutto il territorio, mettendo in campo risorse extra al fine di ridare il giusto decoro. Contestualmente è stato potenziato anche il servizio di lavaggio e disinfezione delle strade interessate dai cumuli generati dall’abbandono indiscriminato di rifiuti, attraverso una macchina lavastrade messa a disposizione dall’azienda titolare del servizio di smaltimento della spazzatura.Partita infine un’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti, con una task force congiunta tra azienda e autorità preposte. Controlli a tappeto che sono stati coordinati dall’ente comunale volti a individuare i «furbetti» dell’abbandono dei rifiuti.Nei giorni scorsi la Buttol ha lanciato inoltre la campagna «Riusa, riduci, ricicla», un messaggio indirizzato proprio ai cittadini che non rispettano il calendario di conferimento. Un modo anche per sensibilizzare la cittadinanza nel pieno di una crisi regionale dei rifiuti e in vista dello stop forzato del termovalorizzatore di Acerra in programma a settembre, che rischia di creare nuovi disagi in tutte la Campania.