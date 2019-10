Rischio sisma, evacuazione flop: fumo sul bus e panico tra gli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Ottobre 2019, 09:00

L'esercitazione per un allarme finto rischia di trasformarsi in tragedia vera. Accade a Napoli, accade a bordo di un bus dell'Anm che va in fumo durante il trasferimento programmato di un gruppo di studenti coinvolti nelle prove di evacuazione.I ragazzi sono quelli di tutte le seconde del liceo Alberti di via Pigna, selezionati per partecipare all'esercitazione. Già sanno quel che dovrebbe accadere: ci sarà un finto allarme per un'eruzione dei Campi Flegrei e loro dovranno raggiungere gli autobus che sono ad attenderli all'esterno dell'istituto per condurli a un punto di raccolta sicuro in cima ai Camaldoli. Tutti sanno quel che dovrebbe succedere, non quel che realmente accadrà di lì a poco.