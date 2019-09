Rissa davanti al bar, accoltellati due giovani nel Napoletano

Martedì 10 Settembre 2019, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTRICI - Rissa in pieno giorno al centralissimo corso Garibaldi, culminata con l’accoltellamento di due giovani. La lite nei pressi di un noto bar della zona, dove i passanti hanno prima notato i quattro litigare violentemente fino poi all’azzuffarsi.A quel punto sarebbe spuntato fuori il coltello col quale sono stati feriti i due, originari di Torre Annunziata e Boscoreale, trasportati subito dopo in ospedale per le medicazioni.A impedire il peggio una pattuglia della polizia municipale che ha sedato la rissa e provveduto a disporre i soccorsi per le vittime nel giro di pochi minuti.In corso, nel frattempo, le indagini per capire con precisione il motivo del diverbio.