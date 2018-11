Maxi rissa a colpi di sassi a Ischia: interviene la polizia, cinque arresti

Domenica 18 Novembre 2018, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque cittadini ucraini sono stati arrestati ieri sera a Ischia dagli agenti del commissariato ischitano. Gli arrestati, tutti di età compresa tra i 26 e i 33 anni, dovranno rispondere del reato di rissa aggravata. Per lo stesso reato è stato denunciato un altro cittadino ucraino di 26 anni. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 22 quando un poliziotto libero dal servizio, transitando per via delle Terme, ha notato che al centro della via era scoppiata una violenta rissa. L'agente ha immediatamente allertato le volanti ed è prontamente intervenuto. Tra le persone coinvolte non volavano solo calci e pugni, ma uno di loro aveva anche utilizzato una pietra, che è stata sequestrata. I poliziotti hanno allertato anche il 118. Un 28enne ha riportato un trauma cranico facciale ed escoriazioni multiple al volto, giudicate guaribili in 30 giorni, mentre un 26enne ha subito escoriazioni al volto guaribili in tre giorni. I cinque cittadini ucraini sono stati arrestati in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto per domani.