Rissa a Palma Campania, 16enne grave in ospedale: colpito con un pugno al volto

Un solo pugno, arrivato dritto all'occhio destro dopo una discussione che si è accesa per vecchie ruggini, forse per una spiata che non doveva essere fatta. È finito così all'ospedale un sedicenne di Palma Campania, studente e figlio di commercianti, ora in gravi condizioni per un trauma cranico. Il ragazzo è stato aggredito da un suo coetaneo, anch'egli studente, già individuato dai carabinieri: sarà denunciato nelle prossime ore. Insieme a lui individuati altri due ragazzi, che avrebbero spalleggiato l'aggressore. Il fatto è avvenuto la scorsa notte, in via Querce. La caserma dei carabinieri è a pochi passi, lo stadio comunale pure. È qui che si incontrano i giovani di Palma Campania, che si danno appuntamento per trascorrere le sere di fine estate. Il sedicenne era in compagnia di alcuni amici, gli stessi da sempre: un gruppo fisso, che qualche mese fa aveva avuto un diverbio con altri ragazzi della stessa età. Non una sfida tra gang, spiegano i carabinieri: i due gruppi non si sono mai contraddistinti per una particolare vivacità o per scorribande ai limiti della legalità. Avevano, però, dei conti in sospeso e di questo hanno parlato l'altra notte. In particolare, la vittima avrebbe riportato nel paese i dettagli di un episodio avvenuto nell'avellinese giorni prima, per i quali erano intervenuti i carabinieri. Avrebbe, insomma, fatto la spia.

I tre ragazzi lo hanno fermato, guardato negli occhi, insultato. A un certo punto l'aggressore ha sferrato un pugno: uno solo, in pieno volto. Il sedicenne è stato colpito all'occhio destro ed è stramazzato al suolo, privo di conoscenza. C'è stato subito un fuggi fuggi generale, la vista del ragazzo a terra ha generato panico ma dalle parti di via Querce c'era comunque un bel po' di gente: qualcuno ha telefonato al 118 e sul posto è arrivata l'ambulanza in pochi minuti. I medici hanno prestato soccorso al giovane, poi lo hanno trasferito al più vicino ospedale, quello di Nola. E qui tuttora è ricoverato, in condizioni considerate gravi. Il pugno all'occhio gli ha procurato un trauma cranico con alcune lesioni interne: nella serata di ieri ci sono stati piccoli miglioramenti che inducono i medici a un cauto ottimismo. Il ragazzo viene comunque monitorato ora dopo ora. Ma è cosciente e questa è già una buona notizia.

Insieme all'ambulanza, sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Nola, che stanno seguendo le indagini insieme ai colleghi della stazione di Palma Campania. Già nella notte sono stati sentiti gli amici della vittima e alcuni testimoni dell'accaduto. Ieri la ricostruzione dell'aggressione, con l'individuazione dei motivi che hanno portato alla lite e, soprattutto, del giovane che ha sferrato il pugno e dei suoi due complici. Si tratta di sedicenni che non hanno precedenti penali e non hanno mai avuto a che fare con la giustizia. Non teste calde, insomma. Ieri sono rimasti tutto il giorno a casa, non hanno provato ad allontanarsi pur sapendo che il cerchio si era stretto intorno a loro. Saranno denunciati nelle prossime ore, quando l'indagine potrà essere formalmente chiusa. I carabinieri di Palma Campania, infatti, stanno cercando di capire se vi sono altri responsabili, tra gli amici che hanno partecipato al diverbio. Si tratta, comunque, di minorenni, per i quali la cautela e l'attenzione sono d'obbligo. L'episodio ha destato stupore a Palma Campania. Figlio di commercianti, titolari di un negozio a Palma Campania, il ragazzo è considerato tranquillo e per niente incline a zuffe e litigi.