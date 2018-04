CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Aprile 2018, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 09:46

Invasione azzurra a Firenze: si mette in moto la carovana del tifo. Polverizzati lunedì mattina in poche ore i 2500 biglietti (costo di 40 euro) messi a disposizione dei supporters azzurri, per il settore ospiti, uno spicchio della curva Ferrovia. Ma la stima è che i napoletani domenica al Franchi saranno intorno ai 10mila perché in molti occuperanno altri settori dello stadio.La vendita libera dei biglietti di Fiorentina-Napoli partirà domani ma con la limitazione ai residenti in Campania: potranno essere acquistati dai tanti napoletani che vivono al nord o in altre zone d'Italia. Al momento sono già i vendita 14.300 biglietti ma c'è la prelazione per i tifosi della Fiorentina possessori della tessera viola.La richiesta dei tifosi azzurri andrà ben oltre i diecimila biglietti ma sarà difficile che tutti riusciranno ad acquistare il prezioso tagliando. La capienza del Franchi, infatti, è di 38mila posti: 17.200 sono gli abbonati della Fiorentina, 4mila ticket sono stati già comprati dai tifosi viola con la formula del bigliettone che prevedeva la possibilità di acquisto a prezzi più ridotti dei ticket per tre partite Spal, Lazio e Napoli. Ecco, quindi, che la quota libera di tagliandi già in vendita per l'attesissima partita in programma domenica è di 14.300 biglietti. Gli ultimi risultati negativi hanno frenato l'entusiasmo dei tifosi viola, anche se la Fiorentina, ha ancora chances di qualificazione in Europa League: comunque si tratta di una partita di cartello e c'è rivalità con il Napoli, anche se ovviamente non è una partita sentita come quella contro la Juventus. Nella corsa al biglietto, quindi, potranno entrare da domani anche i tifosi azzurri non residenti in Campania.