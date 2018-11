Venerdì 16 Novembre 2018, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 16-11-2018 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque operai sono rimasti feriti a causa di un incendio scoppiato nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli-Salerno, nel tratto che va da Nocera Inferiore e Salerno. L'incendio si è sviluppato, verosimilmente per motivi accidentali, ma le cause sono ancora in corso di accertamento, a bordo del locomotore in manovra, provocando il ferimento grave dell'operaio che ora è ricoverato e l'intossicazione degli altri. Potrebbe trattarsi, in sostanza, di un incidente sul lavoro.Dell'accaduto è stato subito informato il centro operativo compartimentale della Polizia ferroviaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato di Nocera Inferiore, quelli della sottosezione della Polfer di Salerno, del posto Polfer di Nocera, i carabinieri di Nocera Superiore, i vigili del fuoco e il 118. È anche intervenuto il pm di turno della Procura di Nocera Inferiore che ha disposto indagini per accertare la dinamica dell'accaduto, se si sia trattato di un incidente e eventuali responsabilità.