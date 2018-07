Bruciano rifiuti a Pascarola, è scontro sui veleni: il pasticcio dell'Arpac

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Luglio 2018, 06:30

«Bisogna fare presto». Come nei giorni del terremoto in Irpinia, il ministro Sergio Costa chiede misure straordinarie e urgenti, il governo è mobilitato, profondamente colpito dal maxi rogo tossico di Cavano, l'ennesimo in Terra dei fuochi.È alto l'allarme per i veleni nell'aria, agli abitanti nella zona dell'emergenza l'Asl suggerisce di non uscire e di lavare la frutta con cura e, negli ospedali, chiude o comunque mette in sicurezza i condizionatori e dirotta i pazienti con un trama, soccorsi dal 118, verso altri presidi, fino all'arrivo dei primi riscontri dall'Arpac, l'agenzia che si occupa di verificare l'inquinamento. Esplode così la polemica. I medici Isde giudicano le misure insufficienti, annunciano una denuncia in Procura e accusano. A giudicare dalla nota diffusa ieri, alle 13.25, la situazione ambientale potrebbe apparire rassicurante. Ma proprio il commissario straordinario dell'ente regionale che si occupa del monitoraggio, Stefano Sorvino, avverte: «Sono dati ancora parziali e vanno letti con senso critico».