Carabiniere ucciso, i dubbi e le accuse del cugino: «Ci sono troppi buchi neri»

Domenica 28 Luglio 2019, 08:30

SOMMA VESUVIANA - «C'è qualcosa di più grande, c'è qualcosa che non ci dicono, non riesco a togliermi questo pensiero dalla testa». Mario Rega Cerciello, cugino e omonimo del carabiniere accoltellato a Roma, non riesce a darsi pace. Figli di due fratelli, i due avevano un buon rapporto, si sentivano al telefono e spesso si incontravano quando il militare tornava a Somma Vesuviana dove entrambi erano cresciuti. Mario cinque anni più grande del cugino raggiunto al telefono dapprima si schermisce, non vuol parlare. «Hanno detto tutto, stanno già dicendo di tutto, noi sappiamo solo di aver perso un ragazzo d'oro. Io so di aver perso un fratello».