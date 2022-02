Rosa Alfieri, l'autopsia conferma: nessuna violenza sessuale, morta per strangolamento

È durata sei ore l’autopsia sul corpo di Rosa Alfieri, la ventitreenne di Grumo Nevano uccisa martedì scorso da Elpidio D’Ambra nell’appartamento di quest’ultimo ubicato nel cortile dello stabile dove abitava la vittima.

Le cause della morte sono dovute allo strangolamento, mentre al momento è escluso che la vittima abbia subito violenza sessuale.

Il perito nominato dalla procura di Napoli Nord, ha accertato anche ecchimosi, graffi, contusioni sul corpo della povera ragazza causati dalla violenta colluttazione tra la vittima e il suo assassino.

Terminata con lo strangolamento.e mentre il legale della famiglia di Rosa Alfieri, dichiarando la massima fiducia nel perito nominato dalla procura, non ha designato uno di parte, il difensore del reo confesso hanno minato un esperto, così come previsto dalla legge.ieri mattina anche il gip del tribunale di Napoli nord ha confermato l’arresto per Elpidio d’ambra, predisposto dal pm patrizia Dongiacomo Della procura di Napoli Nord.domani i funerali per i quali il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, con i negozi chiusi dalle 10,30 alle 12,30 e con la chiusura del mercato settimanale.