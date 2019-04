Giovedì 25 Aprile 2019, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 13:59

Ruba barre di alluminio ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri. Così un 34enne di Melito, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano che lo hanno sorpreso all'interno di un capannone in disuso. L'uomo stava smontando barre d'alluminio dall'intelaiatura di uno degli uffici e ne aveva già pronte altre per un totale di 8 chili. Dopo le formalità è stato portato ai domiciliari in attesa di rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita al proprietario.