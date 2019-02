Ruba vestiti al centro commerciale, ladro ucraino arrestato a Napoli

Sabato 9 Febbraio 2019, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruba vestiti in un centro commerciale ma viene scoperto dall'addetto alla sicurezza. E finito così in manette un ucraino di 28 anni, arrestato dagli agenti della del commissariato Decumani.Il cittadino ucraino, già noto alle forze di polizia, è stato portato in carcere per il reato di furto aggravato. A scoprire il furto è stato l'addetto alla sicurezza di un noto centro commerciale situato in piazza Matteotti, intento a prelevare diversi abiti di marca esposti, nascondendosi e utilizzando, all'interno del camerino, una pinzetta per staccare la placca antitaccheggio.Arrivati i poliziotti sul posto, i poliziotti hanno accertato che il 28enne aveva asportato e nascosto all'interno di una borsa, un pantalone, un giubbotto e due pinzette utilizzate per rompere il sistema antitaccheggio.