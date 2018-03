Mercoledì 21 Marzo 2018, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 11:58

CASANDRINO. Rubavano auto, le nascondevano a Casandrino e lì, in un deposito, le smontavano pezzo per pezzo per poi immettere il tutto sui mercati clandestini. La scoperta in via Melitiello, su un terreno di proprietà demaniale, utilizzato come deposito da una banda di criminali. All’interno dei locali sono state ritrovate una Jeep Renegade di proprietà di una società di leasing, rubata proprio ieri, una carcassa di autovettura sottratta alla proprietaria il 17 marzo, una carcassa di autovettura Fiat priva di targa e telaio e arnesi per lo smontaggio di autoveicoli insieme ad un elevatore. Le date dei furti dimostrano con quale celerità i banditi rubavano auto e le smontavano. Una velocità incredibile in modo da piazzare quanto prima possibile tutti i pezzi sia sul mercato che, molto probabilmente, su internet. I carabinieri di Casandrino diretti dalla Compagnia di Giugliano hanno sottoposto a sequestro tutta l’area in realtà appartenente allo stato. Avviate le indagini per scoprire i responsabili dei furti e dell'officina clandestina.