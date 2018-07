Sabato 14 Luglio 2018, 17:27

Un giovane di Casoria, di 27 anni, è rimasto gravemente ferito dopo che con la sua Opel Agila ha fatto un salto di carreggiata. Dalla corsia sud, che stava percorrendo, è finito, dopo essersi ribaltato più volte, lungo la corsia nord. Il conducente dell'utilitaria, secondo quando accertato dagli agenti della sottosezione A1 della Polizia Stradale di Cassino, avrebbe perso il controllo e aderenza all'asfalto dopo che un furgone di ottanta quintali, che trasportava materiale edile, ha iniziato a sbandare per l'improvviso scoppio di un pneumatico.Per poter liberare il ventisettenne dalle lamiere contorte della Opel Agila è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta estratto dai resti dell'abitacolo è stato immediatamente soccorso dal personale dell'Ares 118 e trasferito in codice rosso al policlinico Umberto Primo di Roma. Gli occupanti del furgone, padre e figlio residenti in Basilicata, sono state invece trasportati al Santa Scolastica di Cassino ma non corrono pericolo di vita.