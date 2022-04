Salute della donna, open week al Cardarelli dal 20 al 26 aprile

In occasione della giornata nazionale della Salute della donna, che si celebra il 22 aprile, il Cardarelli di Napoli aderisce all’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) tra il 20 e il 26 aprile,con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. A tutte le donne che vorranno aderire saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: diabetologia, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, neurologia, pneumologia, senologia e violenza sulla donna.

Già dal 6 aprile 2022 sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la provincia di interesse per consultare i servizi offerti e le modalità di prenotazione ove necessaria. All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali. Per la diabetologia (dottore Massimo Liguori) il 26 aprile si terrà un incontro in presenza (da prenotare) sul tema Diabete e gravidanza. Sempre il 26 aprile sarà possibile effettuare su prenotazione una consulenza diabetologica e una visita di glicemia capillare. L’endocrinologia (Francesco Scavuzzo) aprirà le porte (su prenotazione) il 20 aprile con visite per la valutazione dell’osteoporosi, se necessario, anche un esame Moc. Per la branca di ginecologia e ostetricia (Claudio Santangelo) visite ginecologiche con ecografia il 26 aprile (su prenotazione), pap test su prenotazione il giorno 20 aprile e visita ostetrica il 21 aprile (sempre su prenotazione. A tutte le utenti che lo vorranno saranno garantiti colloqui telefonici informativi il giorno 20 aprile.

Ampia anche l’offerta della neurologia (Vincenzo Andreone) a partire dal 20 aprile con visite per la cefalea su prenotazione, consulto telefonico sul tema dell’epilessia, ecocolordoppler tronchi sovraortici (su prenotazione). Il 21 aprile in programma un incontro in presenza (sempre da prenotare) su Sclerosi Multipla e genitorialità. La pneumologia (Fausto De Michele), il 20 e il 22 aprile, garantirà su prenotazione visite pneumologiche di controllo. Per la senologia (Martino Tronfiò), invece, il 22 aprile su prenotazione erogherà visite senologiche con ecografia della mammella. Centrale anche il tema della Violenza sulle donne per il quale il pronto soccorso (Fiorella Paladino) colloqui telefonici nelle giornate del 20, 21, 22, e 26 aprile.