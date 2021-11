Salute e bellezza, ingresso gratuito a Palazzo reale per i maratoneti di Napoli

Ingresso gratuito a Palazzo Reale di Napoli durante tutto il prossimo fine settimana, 6-7 novembre, per gli iscritti a “The race for the cure”, la maratona rosa per la lotta contro il tumore al seno in programma nel capoluogo campano domenica mattina, ultima tappa della corsa dedicata alla prevenzione che ha visto coinvolte in questa edizione Bologna, Brescia, Roma, Bari, Matera e Pescara.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Cancro al seno, così le donne fanno squadra: la maratona a... PRIMO PIANO Covid, Pregliasco: «Siamo all'ultima battaglia importante,... SALUTE Prendi integratori di calcio? Fai attenzione ai rischi

Cancro al seno, così le donne fanno squadra: la maratona a Napoli



Salute e bellezza si muovono insieme. L’iniziativa è il risultato di rinnovo dell’accordo tra il ministero guidato da Dario Franceschini e l’associazione Komen Italia Onlus per promuovere una cittadinanza consapevole attraverso cultura e solidarietà e valorizzare il patrimonio culturale italiano. Per accedere gratuitamente a Palazzo Reale è sufficiente esibire all’ingresso di piazza del Plebiscito la scheda di iscrizione alla “corsa” o la propria pettorina, oltre al green pass e a un documento di riconoscimento, secondo la normativa di sicurezza anti-

.

Gli orari di visita per le oltre 30 sale dell’Appartamento Monumentale, ricche di arredi preziosi e dipinti della collezione borbonica, sono quelli ordinari di apertura al pubblico, ossia il sabato e la domenica dalle 9 alle 20. Per info: www.cultura.gov.it/raceforthecure e su theraceforthecure.it