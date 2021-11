Cancro al seno, così le donne fanno squadra: la maratona a Napoli

La gara di solidarietà è già iniziata per sostenere la lotta contro il tumore al seno. Fa tappa a Napoli, sabato 6 e domenica 7 novembre, «Race for the cure». Anche quest’anno la maratona ha due testimonial d’eccezione, Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi, assieme ai medici pronte a ricordare che il cancro colpisce una donna su otto. La prevenzione, dunque, è decisiva: in occasione dell’iniziativa è previsto l’allestimento di un villaggio della salute in piazza del Plebiscito per gli screening gratuiti, cui si aggiunge la possibilità di sostenere la campagna acquistando il kit per la corsa. Così le donne fanno squadra.

m.p.