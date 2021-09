San Giorgio a Cremano, iniziano i lavori di restyling della Villetta Bruno: nuovo impianto di illuminazione e campo di basket

Questa mattina sono iniziati i lavori di restyling del parco Susanna, meglio conosciuto come Villetta Bruno, in via Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano.

Si tratta di interventi che interesseranno tutto il parco, dalla pavimentazione all'illuminazione, compresa l'area a verde e il campo di basket.

Con il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Eva Lambiase e alla presenza dei tecnici dell'Ente, il sindaco Giorgio Zinno ha effettuato un primo sopralluogo del parco, all'apertura del cantiere.

In 90 giorni circa, sarà totalmente cambiato il volto della villetta. Gli interventi riguarderanno: un nuovo impianto di illuminazione più efficiente, con nuova tecnologia e a risparmio energetico; il rifacimento dei cordoni delle aiuole in cemento, attualmente danneggiate dal tempo e dal calpestio; la sistemazione di tutte le aree a verde, con nuove piante e arbusti che abbelliranno il parco e il recupero della fontana centrale; il rifacimento del campo di basket, dove verrà realizzata la nuova pavimentazione per consentire la pratica della disciplina in questione. Saranno anche sostituiti i cesti e potenziati i fari puntati sul campo, in modo da consentire di giocare anche nelle ore serali, compatibilmente con gli orari di chiusura della villetta.

Rispettando l'impegno preso con la città, saranno inoltre installati attrezzi sportivi all'aperto, per consentire di svolgere attività di fitness e creare così un mini percorso dedicato all'attività fisica.

Al termine degli interventi di restyling, sarà anche sostituita la grande giostra centrale con un'altra, completamente nuova del tipo combinato, più sicura e moderna.

«Il restyling della Villetta Bruno - ha detto Zinno - è un'opera che avevamo programmato da tempo e una tra le più attese dalla comunità, in quanto rappresenta un luogo di aggregazione fondamentale per la nostra città. Il parco è quotidianamente frequentato da bambini, famiglie e sportivi e per questa sua particolare polivalenza, è certamente un luogo di partecipazione e accoglienza».