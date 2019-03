Venerdì 22 Marzo 2019, 19:50

Gli agenti del commissariato San Giorgio a Cremano, durante un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un 19enne napoletano per porto di oggetto atto a offendere. Il giovane, bloccato in via Manzoni, era in possesso di uno sfollagente telescopico.