San Giorgio, incappucciati e armati nello studio medico: rapinata anche la fede nuziale

Incappucciati e armati di pistola sono entrati, nella serata di ieri, nello Studio Oculistico di via Martiri della libertà, mettendo a segno una rapina. Ora i carabinieri della locale stazione e del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono sulle loro tracce. È successo nella serata di ieri quando nello studio medico, dove non c’erano pazienti ma solo il titolare e la sua assistente, i due malviventi sono entrati travisati. Hanno minacciato i due costringendoli, con l’uso dell’arma, a farsi consegnare 300 euro liquidi, due cellulari, un cordless e la fede nuziale della donna per poi far perdere le loro tracce. Non ci sono stati feriti, ma tanta paura per le vittime che hanno allertato subito i carabinieri.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Napoli, caffetteria e paninoteca con gravi condizioni sanitarie:... TRAFFICO Strada chiusa, traffico infernaletra Marano e i Camaldoli L'OPERAZIONE Napoli, blitz a Forcella: cancellato il murales del rapinatore...

Giunti sul posto i militari della stazione di San Giorgio e del nucleo investigativo di Torre Annunziata per fare i rilievi del caso, ora indagano per risalire ai responsabili anche attraverso l’uso delle telecamere di videosorveglianza. Nel 2018 fu arrestato il 23enne Felice Corteggio, accusato di rapine a mano armata proprio in alcuni studi medici del Vesuviano. L’uomo, con precedenti per droga, fu ritenuto il responsabile di due rapine perpetrate ai danni di altrettanti medici e pazienti, il 28 marzo di quell’anno a Portici e il 29 marzo a San Giorgio a Cremano, presso lo studio oculistico del Dott. Aldo Bello, in via Tartaglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA