Napoli, narcos arrestato a San Giovanni con 50mila euro e 150 chili di droga

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Giovanni - Barra, hanno svolto un servizio di controllo straordinario, durante il quale hanno perquisito la casa di uomo in zona San Giovanni- Barra.

Nascosti in una busta, gli agenti hanno trovato 51.350 euro. Insospettiti, i carabinieri hanno quindi esteso l'attività di conrollo anche ad un locale in unso dall'uomo. Qui hanno trovato, ben nascosti in borsoni, 105,6 kg di hashish e 39,5 kg di marijuana dal valore, sul mercato al dettaglio, superiore a un milione e mezzo di euro e 4 pistole, risultate provento di furto.

Per tali motivi, il 40enne napoletano, gia sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione.