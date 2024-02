Getta la droga nel water durante i controlli: scoperto e arrestato

È stato bloccato mentre tentava di disfarsi di una scatolina in metallo contenente cocaina. È accaduto ieri mattina a Casal di Principe dove i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 47enne del posto. I militari hanno bussato alla porta di casa del 47enne per eseguire una perquisizione. L’uomo, alla vista dei carabinieri, si è diretto nel bagno dove è stato bloccato mentre tentava di disfarsi, gettandola nel water, di una scatolina in metallo che si è poi accertato contenere 24 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,075 grammi.

Sempre all’interno del bagno, sul davanzale della finestra, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 29,335 grammi di analoga sostanza stupefacente, disposta in due bustine in cellophane nascoste all’interno di un astuccio in tela, oltre a un bussolotto in plastica contenente quattro dosi sempre di cocaina per un peso complessivo di un grammo circa. Durante la perquisizione, poi estesa a tutto l’appartamento, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche 23 bustine in cellophane per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e la somma di € 3.400,00, in denaro contante, ritrovata in un frullatore posto su di un mobile della cucina al pianterreno, racchiusa in una bustina di plastica trasparente. Sequestrata anche una pistola a salve New Police calibro 9 Pak priva del tappo rosso al vivo di volata, un bossolo esploso e 2 cartucce caricate a salve nel serbatoio, rinvenuta nel comodino posto accanto al letto. L’arrestato è rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.