Mugnano, arrestato 20enne con la cocaina in una scatola di scarpe

I Carabinieri della sezione operativa di Marano, insieme a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato il 20enne Antonio Muoio.

Durante una perquisizione domiciliare avvenuta a Mugnano di Napoli, i militari hanno rinvenuto 197 dosi di cocaina e due involucri della stessa sostanza ma ancora da tagliare. Fondamentale il supporto del cane antidroga Luna che ha fiutato lo stupefacente nascosto in una scatola di scarpe.

Muoio è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere, ancora una volta, di detenzione di droga a fini di spaccio. Lo scorso novembre, infatti, era stato già arrestato dagli stessi carabinieri per il medesimo reato.