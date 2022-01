Sant'Antonio Abate: arrestati due giovani incensurati su uno scooter rubato

A Sant’Antonio Abate i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per ricettazione, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 28enne incensurato. I carabinieri – durante un posto di controllo a via Stabia – hanno intimato l’alt a 2 persone che erano a bordo di uno scooter. I centauri non si sono fermati, avviando un inseguimento durato pochi metri, portando l'autista a perdere il controllo del mezzo. I 2 hanno tentato di fuggire a piedi abbandonando lo scooter.

I carabinieri sono riusciti a bloccare il passeggero - un 28enne incensurato - non prima di una colluttazione. L’uomo ha tentato di sfuggire aggredendoli ma è stato immediatamente arrestato. Dopo aver rintracciato l'autista, un 17enne incesurato, i carabinieri lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter sul quale i due viaggiavano era senza assicurazione, il numero di telaio era stato contraffatto e il minorenne guidava senza alcun tipo di patente.