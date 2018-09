Giovedì 13 Settembre 2018, 19:56

Questa mattina gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno arrestato Tobia Carotenuto, 45enne, e Jovanovic Drago, 24enne, per i reati di furto aggravato in concorso tra loro.Mentre stavano percorrendo via Cipriani, i poliziotti hanno notato un furgone Fiat Fiorino, di colore bianco, con due persone già note alle forze di polizia che stavano provenendo in direzione opposta, a velocità sostenuta.Gli agenti dopo un breve inseguimento, hanno bloccato i due occupanti e dal controllo effettuato all’interno della vettura, sono stati trovati otto pneumatici e otto cerchi per autovetture. Parte della refurtiva è stata resa ai legittimi proprietari dei furti consumati tra Scafati e Torre Annunziata